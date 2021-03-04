بالصور.. هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعيد ميلادها، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت "هاجر" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مع بداية سنتي الجديدة أحمد ربي على إعطائي فرصة أخرى للكفاح، وأحمد ربي على الكثير مما تعلمته ودائما أتطلع لتعلم المزيد".

وتابعت: "أحب أذكر نفسي وأذكركم أنك لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين، الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظنا منك بأنه قد لا يتكرر، واعلم دائما أن أكبر قوة ممكن أن يمتلكها إنسان هي قوة الرفض".

وأضافت: "تعلم كيف تقول في الوقت المناسب لا، ولو بدون ذكر أسباب، أشكر كل من أخذ من وقته الثمين دقيقة وهنأني بعيد ميلادي، شكرا على الحب والاحترام والأمان، دمتم الأقرب والأحب والأخلص".

يذكر أن هاجر أحمد تشارك حاليا في بطولة فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج عمرو عرفة.