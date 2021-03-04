شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الثانى من مسلسل "لية لأ" لمنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الخميس تصوير الجزء الثانى من مسلسل "لية لأ" والذى تقوم ببطولته النجمة منة شلبى بعد ما وقع اختيار الشركة المنتجة للعمل عليها لتقديم الجزء الثانى من المسلسل، وتدور أحداثه في 15 حلقة وهو من تأليف نانسى عبد الفتاح وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليلة لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

وكانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، وشاركها البطولة كل من آسر ياسين، وسوسن بدر، وعبدالعزيز مخيون، وخالد أنور، ومى الغيطى، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، وإخراج محمد شاكر خضير.