شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل أحمد الحجار بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفنان أحمد الحجار ذكريات ألحانه الغنائية خلال حقبة التسعينيات من خلال حفل يقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ومنها اكرمنا يارب، لملمت خيوط الشمس ، عود لما الشتا يدق البيبان، ابويا الحبيب، يعني ايه كلمة وطن بالإضافة إلى خي خي وقوللي عملك ايه قلبي لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كما يستضيف الشاعر ناصر دويدار ليشاركه أداء بعض الأعمال .

وأعرب أحمد الحجار عن سعادته بإقامة حفل بالإسكندرية التى يعشقها وأكد قدرة جمهورها على تذوق الفنون الجادة والراقية وتمنى أن يلقى الحفل اعجابهم .

المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربى وملحنى جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار، إلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالاضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فنانى التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .