شكرا لقرائتكم خبر عن أناقة وجمال يسرا بجلسة تصوير فى كواليس برنامج "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا، عن صورجديدة لها من جلسة التصوير، التى خضعت لها خلال وجودها ضيفة مع أميركرارة، فى برنامج "سهرانين" الذى عرض الأسبوع الماضى، على قناة ON، ظهرت خلالها بكامل أناقتها وابتسامتها.



النجمة يسرا

ونشرت النجمة يسرا، الصور عبرحسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أثناء الاستعداد لبرنامج سهرانين".



يسرا

وروت النجمة يسرا، حكايات مثيرة حول كواليس عملها مع الزعيم عادل إمام والفنان الراحل أحمد زكى، كشفتها فى برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة ON.

وقالت النجمة يسرا، إن أجمل ما فى عادل إمام هو كواليس العمل معه، موضحة أنها قدمت مع الزعيم 17 فيلما.



النجمة الكبيرة يسرا

وعن مشاركتها بفيلم عمارة يعقوبيان بالتحديد، قالت: عادل إمام والكاتب الراحل وحيد حامد عملوا عليا كماشة عشان أشارك فيه وقالولى" خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد" فاعترضت فقال لى "أقرى الورق" وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء.

كما استعادت ذكرياتها مع الفنان أحمد زكى، قائلة إنه كان خفيف الظل وطلب منها أن تضربه فى كواليس تصوير "الراعى والنساء"، وقال لها "ضرس العقل بتاعى وقع من قلم سعاد حسنى"، فردت عليه قائلة: "مبعرفش اضرب فقال لى.. اضربى بجد"، وتكرر الأمر بينهما فى فيلم "نزوة" وأضافت: "ضربنا بعض أنا وأحمد زكى علقة بجد".