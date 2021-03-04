شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صور من احتفال الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها مع الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، خلال الساعات الماضية، حيث حرصت على مشاركة متابعيها على موقع انستجرام من خلال نشر أكثر من صورة للاحتفال بصحبة أصدقاءها، كما علقت على الصورة برسائل نصائح لمتابعيها .

هاجر احمد

وقالت : " مع بداية سنتي الجديدة، أحمد ربى أنه اعطائى فرصة أخري للكفاح ، وأحمد ربي علي الكثير مما تعلمته ودائما اتطلع لتعلم المزيد، واحب ان اذكر نفسي واذكركم، بأنك لست محدوداً بفرصة واحدة أو مستقبل معين ؛ الحياة أوسع بكثير من أن تتمسك بشيء ظناً منك بأنه قد لا يتكرر وأعلم دائماً أن اكبر قوة ممكن أن يمتلكها انسان هي قوة الرفض ".



هاجر احمد على انستجرام



هاجر احمد فى عيد ميلادها

تعلم كيف تقول في الوقت المناسب " لا " ولو بدون ذكر أسباب "، ثم تابعت في رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها قائلة "اشكر كل من أخذ من وقته الثمين دقيقة وهنئنى بعيد ميلادي شكرا على الحب والاحترام والأمان، دمتم الأقرب والأحب والأخلص".



هاجر احمد وصورة أخرى من عيد ميلادها جدير بالذكر أن الفنانة هاجر أحمد تألقت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بمشاركتها فى بطولة مسلسل "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب، وذلك من خلال دور زوجته، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه .



هاجر احمد مع اصدقاءها



هاجر فى عيد ميلادها مع اصدقاءها مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.