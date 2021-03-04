قريبا.. أصالة فى أول لقاء إذاعي على راديو إنرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تحل النجمة أصالة قريبا، ضيفة على برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر على راديو إنرجي 92.1.

وتكشف أصالة في البرنامج الذي تذاع حلقاته من الخامسة إلى السابعة مساءا، عن مفاجآت عن حياتها الخاصةوالعملية،ومشروعاتها الفنية المرتقبة، فى أحد حلقات نهاية الشهر الجاري.

وتعد هذا الحلقة المرتقبة من عيشها بإنرجي، أول حوار إذاعي لأصالة في تاريخها.

وأعلن راديو إنرجي اختيار أصالة نجمة شهر مارس، وسيتم الاحتفال بها على مدار الشهر الجاري وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة ومكثفة.