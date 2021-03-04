بحضور زوجته الثانية.. سيف عبدالرحمن: "رجاء حسين طلبت مني أروح أتجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة رجاء الجداوي، والسيدة دينا واضف زوجة الفنان سيف عبدالرحمن، ضيوفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

وفي مداخلة هاتفية، قال الفنان سيف عبدالرحمن، إن رجاء حسين هي شريكة عمره وحبيبته وكانت نعم الزوجة ونعم الأم، وهي فنانة موهوبة لم تأخذ حقها.

وتابع: "رجاء لها معزة خاصة في قلبي، وحافظت على ولادي وربتهم أحسن تربية، وإحنا كنا عيلة وهنفضل عيلة، لأنها ست عظيمة وبتحب مراتي وولادي، وهي طول عمرها معطاءة وكمان بتعرف تحب".

وكشف أن فكرة زواجه مرة أخرى كانت فكرة رجاء حسين، لأنها تعرف أنه لا يستطيع العيش بمفرده، متابعا: "طلبت مني أروح أتجوز".

وكانت الفنانة رجاء حسين قد كشفت في حلقة سابقة أنها انفصلت عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن بعد 51 عام من زواجهما، واتخذت هذا القرار عقب وفاة نجلهما.