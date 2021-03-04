فيديو.. هند عبدالحليم تغني "بنت الجيران" بصحبة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة هند عبدالحليم، ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة (سي بي سي) مساء أمس الأربعاء.

وظهرت "هند" بصحبة والدها نجم الزمالك السابق كابتن أحمد عبدالحليم، الذي أعرب عن سعادته بمشوار ابنته الفني، مؤكدا أن والدتها اكتشفت موهبتها في التمثيل منذ الصغر، وشاهدها تمثل في أحد الأعمال للمرة الأولى على خشبة مسرح ساقية الصاوي.

وفوجئ الجمهور بغناء "هند" أغنية "بنت الجيران" لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وشاركها والدها الغناء.

كما قدمت "هند" خلال الحلقة عددا من الأغاني بصوت عذب حاز على إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "حكايات بنات 4" وشاركها البطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، رمزي لينر، أحمد كرارة، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.