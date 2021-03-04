مليون مشاهدة لـ”خاف عليي”.. بلقيس تُبكي الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد:حقق كليب أغنية “خاف عليي” للنجمة بلقيس أكثر من مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويتصدّر الكليب منذ إصداره قائمة الفيديوات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب”، حيث يحتلّ المراتب الأولى في لبنان وعدد من البلدان العربية ودول الإغتراب.

أدت بلقيس الأغنية بصوتها الرائع وإحساسها ومشاعرها المميزين، خاصة أن الكلمات تحمل مشاعر مرهفة بين الألم والوجع والعذاب والحزن والماضي والمستقبل، أمّا الكليب فأتي ليكمل الكلام المؤثر جدًا والذي لامس مشاعر الجمهور.

نفيد بالذكر أن أغنية “خاف عليي” شكّلت باكورة التعاون بين بلقيس والمؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي والكليب من إخراج بهاء خدّاج.