قصة حب فرح يوسف تحقق مليون مشاهدة في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب “زي وردة” الذي أصدرته شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للفنانة السورية فرح يوسف أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على بدء عرضه على قناة الشركة الرسمية بموقع “يوتيوب”.

ولاقت أغنية “زي وردة” ترحيبًا كبيرًا من جمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصةً أنها شكّلت عودة قويّة لفرح بعد غياب لفترة طويلة عن الإصدارات الغنائية.

الأغنية من كلمات والحان الفنان محمد رفاعي وتوزيع الفنان احمد ابراهيم. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بفكرة مميّزة تدور حول ثنائي يحبان بعضهما ويتوجان قصة حبهما بالزواج ثم تبدأ الاحداث الدرامية تلاحقهما حتى وصلت علاقتهما الى الانفصال، لكن الحب كان أقوى بين فرح يوسف وزوجها لينتهي الكليب برجوعهما الى بعضهما.