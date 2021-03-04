“معذور قلبي”.. نجوى كرم تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تخطى كليب “معذور قلبي” للنجمة اللبنانية نجوى كرم حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة على قناة شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” الرسميّة في موقع يوتيوب.

أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج وليد ناصيف، وشكل عودة قوية لنجوى كرم بعد غياب دام أكثر من عام عن الإصدارات الغنائية.

وتواصل تجوى كرم حصد أصداء أغنية “معذور قلبي” التي لا تزال تتصدّر المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

يذكر أن آخر نجوى كرم حصلت مؤخرًا على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، وأعربت عن سعادته البالغة بهذا القرار الذي منحه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.