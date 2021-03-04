شيري عادل تكشف تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانه شيري عادل عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها جراحة دقيقة منذ أيام، مؤكدة أنها بدأت تشعر بتحسن نسبي.

وأضافت: “ما زلت لا أتحدث كثيراً والدكتور أخبرني بضرورة الراحة وعدم الكلام حتى أستطيع أن أتعافى تدريجياً”.

من ناحية أخرى، تشارك شيري عادل كضيفة شرف في فيلم “للإيجار”، والذي قرر صناع الفيلم تأجيل طرحه لـ ١١ آذار (مارس) الجاري.

فيلم “للإيجار” بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن “الوحدة والعزلة” حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

يذكر أن أحدث أعمال شيرى عادل حكاية “أمر شخصي” من مسلسل “إلا أنا” وشارك في بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم “فين قلبي” مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضي.