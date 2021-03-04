سامو زين يكشف تفاصيل انفصاله عن زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان سامو زين انفصاله عن زوجته المذيعة دينا صالح، أم ابنه محمد، مضيفاً أنه لن يتدخل أبدا في قرار أم ابنه الابتعاد عن الساحة الإعلامية، وأنه داعم دائماً للطرف الآخر في حياته.

وأشار إلى أنه لم يحدد موعد الطلاق الرسمي بينه وبين أم ابنه، ولكنه يعتبر تلك الفترة هي فترة استراحة للطرفين، مضيفاً: “محدش عارف اللي جي فيه إيه بطمن على محمد ابني وبعتبره كل حياتي وأنا ودينا أصدقاء جداً، وفي تفاهم بينا، وده واضح في طريقة انفصالنا”.

واستكمل: “حاليا مفيش حب في حياتي غير حب الناس هو ده اللي شغالني وبحاول أوزع طاقة إيجابية على الناس من خلال الأغاني”.

وطرح مؤخرا سامو زين أغنية جديدة بعنوان “حبيتو”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب، ولم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية “القطة” و”قصة حب” و”أنا وأنت” و”كسرت قلبي” و”قولي قولي”.. وغيرها.