آخر تطورات قضية الفيديو الإباحي.. هذا حكم القضاء على هيا الشعيبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأربعاء 3 آذار (مارس) 2021 عدم صدور حكم بحبس الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على خلفية اتهامها بنشر فيديو مخلّ بالآداب عبر حسابها الخاص في “سناب شات”.

وقضى الحكم في المقابل بأن تدفع الشعيبي كفالة قدرها 500 دينار أو ما يعادل 1650 دولاراً أميركياً. وجاء هذا بعدما مثُلت أمام القاضي للبت في القضية التي تعود إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. وتم ذلك بعد نشر الفيديو على حسابها الخاص في التطبيق، وقام رجال المباحث حينها بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة وحجزها أياماً عدة قبل إخلاء سبيلها.

ويشار إلى أن الشعيبي أكدت في فيديو نشرته عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام” أن حسابها تعرّض للسرقة وقالت: “مع الأسف كان في مجموعة ماسكة حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل”. وأضافت: “أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي إذلف بعيد يالله”.

ويُذكر أن هيا الشعيبي أحدثت ضجة أيضاً إثر وفاة الفنان مشاري البلام حيث ظهرت في مقطع مصوّر وهي تعبّر عن صدمتها، إلا أن المتابعين اتّهموها بالاستعراض ووجّهوا إليها الكثير من الانتقاد.