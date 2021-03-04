رقم قياسي لتغريدة معالي المستشار تركي آل الشيخ.. 40 مليون تفاعلوا مع استفتاء الفرق الكورية وBTS فازت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد منافسة محتدمة دامت لعدّة أيام، فازت فرقة BTS في الإستفتاء الجماهيري الذي أطلقه رئيس هيئة الترفيه السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، والذي خيَّر من خلاله الجمهور السعودي بين 4 فرق بوب كورية، لتقديم حفل غنائي في المملكة في “موسم الرياض”، المقرر إقامته في وقت لاحق.

وتنافست في استطلاع المستشار تركي آل الشيخ، الفرق الكورية “BTS و Blackpink و Super Junior و Exo”، فتصدّرت فرقة BTS اختيارات المتابعين بفارق طفيف عن فرقة Blackpink، بينما تذيلت فرقتي EXO ثم Super junior اختيارات المتابعين.

وبلغ عدد المتفاعلين مع تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية أكثر من 40 مليون متابع في يوم واحد، في رقم قياسي جديد يحققه معالي المستشار تركي آل الشيخ على شبكات التواصل الإجتماعي.

وكان عدد كبير من المتابعين قد أعربوا من خلال تعليقاتهم في أسفل تغريدة آل الشيخ عن تفاؤلهم بعودة الحياة الطبيعية، وإقامة الفعاليات الترفيهية في المملكة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الجدير ذكره أن فرق البوب الكورية تحظى بشعبية واسعة في بلدان الخليج، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وأحيت فرقة BTS حفلًا غنائيًا ناجحًا في “موسم الرياض” عام 2019، بينما قدمت فرقة Super Junior حفلًا لم يقل نجاحًا، في “موسم جدة”، خلال العام ذاته.