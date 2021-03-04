داليا مصطفي تكشف لـ"الخليج 365" كواليس تصوير "في يوم وليلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة المصرية داليا مصطفى أنها تجد صعوبة بالغة في العثور على دور جيد، لذا تغيب عن الشاشة رغما عنها.

وعندما نفتش في سجلها الفني نجد أعمالا كثيرة ناجحة، جمعت بين القيمة والنجاح الجماهيري منها مسلسلات "العصيان، الكبريت الأحمر، بعد البداية".

وعلى شاشة السينما تألقت في أفلام مثل "طباخ الرئيس، خلي الدماغ صاحي"، ومؤخرا عادت داليا مصطفي بمسلسل جديد يجمع بين الإثارة والغموض هو مسلسل" في يوم وليلة" للمخرجة شيرين عادل ويشاركها البطولة أحمد رزق ونضال الشافعي ومحمد جمعة، ويعرض العمل على قناة "ON".

”الخليج 365” التقت النجمة داليا مصطفى للحديث حول كواليس تصوير المسلسل، والأسباب التي دفعتها للمشاركة، ولماذا تغيب عن موسم رمضان 2021.. وإلى نص الحوار:





أعمالك الأخيرة على شاشة التليفزيون تعتمد على الغموض، هل هذا مقصود أم صدفة؟

بكل تأكيد لا أتعمد تقديم أعمال تعتمد على فكرة الإثارة والغموض، أبحث دائما عن الورق الجيد، وعندما أجد عملا يحتوى على كل مواصفات الجودة، أتحمس للمشاركة، لكن لا أخطط لتقديم هذه النوعية من الأعمال.

ما هي أسباب حماسك للمشاركة في مسلسل "في يوم وليلة"؟

توجد دوافع كثيرة منها أن الموضوع مكتوب بشكل رائع، وتتولى مهمة الإخراج المجتهدة شيرين عادل، كما أنني تمنيت العمل مع أحمد رزق، وبالمناسبة أحمد رزق ونضال الشافعي ومحمد جمعة أبطال العمل كانوا دفعتي في معهد فنون مسرحية، ولذا سعدت بالعمل معهم في المسلسل، إذ تجمعني بهم عشرة طيبة وصداقة امتدت بعد دخول الوسط الفني.





هل استغرقت شخصية "لبنى" التي تقومين بتجسيدها في المسلسل وقتا طويلا في التحضير؟

بصراحة شديدة لم أستغرق وقتا في التحضير، بمجرد قراءة السيناريو أمسكت بخيوط وأبعاد الشخصية، لكن الوقوف أمام الكاميرا تطلب جهدا وتركيزا، حيث ألعب شخصية لبنى وهي تعمل ممثلة، وهناك مشاهد تجمعها بالشخص الذي أحبته وعمرها 16 عاما، بذلت مجهودا لتغيير نبرة الصوت والشكل الخارجي حتى يدرك المشاهد الفرق بين مرحلة الصبا، والمرحلة التي تكبر خلالها لبنى وتتحول إلى امرأة ناضجة.

هل كنت تتمنين عرض "في يوم وليلة" في سباق شهر رمضان؟

حمدا لله سبق أن عرضت لي أعمال كثيرة في شهر رمضان وحققت نجاحا كبيرا، ولا أشغل بالي بموعد العرض، لأنني مؤمنة بأن العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت وتحت أي ظرف، ولمست ذلك بنفسي عندما شاركت في مسلسل "العصيان" الذي عرض بعيدا عن شهر رمضان وحقق نجاحا خياليا.





وما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تصوير المسلسل؟

بطبعي أنا شخصية تخاف من وساوس نقل العدوى، وحريصة جدا في الأمور المتعلقة بالسلامة، وبسبب فيروس كورونا كنت أعاني جدا، وأطبق كل الإجراءات الاحترازية بحذر شديد جدا، وكنت أرتدي الكمامة ولا أتركها إلا لحظة التصوير فقط، والحمد لله مرت التجربة بسلام.

هل تشاركين في أحد أعمال رمضان 2021؟

لا أشارك في دراما رمضان المقبل، تلقيت عروضا كثيرة لكن لم أجد بينها ما يناسبني، فأنا أبحث دائما عن دور جديد يضيف لرصيدي الفني ولا يخصم من علاقة الحب والود مع الجمهور.



