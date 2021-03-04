مسارح نيويورك تنفض غبار كورونا.. عودة بجمهور محدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حاكم نيويورك السماح للمسارح وقاعات العروض الفنية الحية بمعاودة نشاطها في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل شرط الاكتفاء بجمهور محدود.

وتأتي تلك الخطوة بعد إجازة إقامة مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في ماديسون سكوير جاردن وإعادة فتح بعض دور السينما الجمعة.

وقال الحاكم أندرو كوومو خلال مؤتمر صحفي إن دور العروض الفنية في العاصمة الثقافية الأمريكية التي أغلقت منذ 12 مارس/ آذار الفائت، ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها أمام الجمهور بنسبة 33% من سعتها أو 100 شخص على الأكثر، على أن يكون وضع الكمامات والتباعد إلزاميين، للوقاية من فيروس كورونا.

أما في المساحات الخارجية، فيمكن أن يصل عدد أفراد الجمهور إلى 200 شخص.

وسيرفع سقف عدد المتفرجين إلى 150 شخصاً في الداخل أو 500 في الهواء الطلق لدور العرض التي تستطيع إجراء فحوص مسبقة لأفراد الجمهور.

ورأت الناطقة باسم برودواي مارتين سينفيل في تصريح لوكالة فرانس برس أن مثل هذه العتبات لا تتيح معاودة عروض الإنتاجات الكبيرة في برودواي، مثل "فروزن" و"لاين كينج" وسواهما.

وأضافت: "لكننا سعداء لأن بعض الأماكن الفنية، ومنها مسارح برودواي ستتمكن من إعادة فتح أبوابها ومن أن توفر للجمهور النكهة التي افتقدناها كثيراً خلال تلك الأشهر السوداء".