شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان الجونة 14 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائى عن موعد انعقاد دورته الخامسة وذلك فى الفترة بين 14 وحتى 22 أكتوبر المقبل، ويعتمد المهرجان فى خططه للدورة الخامسة على المنهج ذاته، الذى اعتمده فى دوراته المنصرمة، ويستند فى نجاحه على التشجيع الكبير الذى يلقاه بواسطة صناع الأفلام ومحترفى السينما العربية والدولية إضافة إلى جمهوره والإعلاميين والنقاد.

الدورة الرابعة للمهرجان (2020) كانت أول فعالية عامة تقام في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، البيت الجديد للمهرجان وفعالياته. سيحتضن المركز فى الدورة الخامسة حفلى الافتتاح والختام وفعاليات السجادة الحمراء والعروض الأولى إضافة إلى فعاليات التعارف وحفل ختام منصة الجونة السينمائية وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الدولية التى يحرص المهرجان دومًا على استقطابها من خلال جولة فريق البرمجة فى المهرجانات السينمائية المنعقدة طوال العام أو تلك التى يحرص المهرجان على حيازة عروضها الدولية والعالمية الأولى.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي إن "السعى نحو تطوير جهد المهرجان التنظيمى وتعزيز فريق العمل للارتقاء بنشاطه والتوجه نحو تكثيف التجربة التنظيمية للمهرجان والعمل على توسيع فعالياته وتعميق نجاحاته، وتهيئة الأجواء لإطلاق المبادرات والأفكار الجديدة"، وأضاف قائلًا": "بينما نتطلع إلى دورتنا الخامسة، نعدكم بأننا نعمل بجد لاستكمال مجهوداتنا وإسهاماتها لتطوير السينما إقليميًا وعالميًا".

توافقاً مع محددات الوباء ومراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعى اضطر المهرجان إلى تقليص برنامج عروض أفلامه خلال الدورة الرابعة ليقتصر فقط على 63 فيلمًا، ومع ذلك لم يؤثرالتقليص على مسابقاته فضم 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 في مسابقة الأفلام القصيرة و17 فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة إضافة إلى فيلمين فى قسم العروض الخاصة.

ضمت لجان تحكيم الدورة الرابعة نخبة من أكثر صناع السينما تأثيرًا وتميزًا، من بينهم الممثل والكاتب والمنتج المصري آسر ياسين والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء والمخرج والمنتج بيتر ويبر والمخرجة والمنتجة المصرية المتميزة ماريان خوري والممثل الهندى الشهير على فازال، إضافة إلى الممثلة السورية كندة علوش، والمخرجة التونسية رجاء عماري.