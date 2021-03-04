شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات هند عبد الحليم ووالدها مع منى الشاذلى فى "معكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة هند عبد الحليم، ووالدها أحمد عبد الحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، أمس الأربعاء، وهو البرنامج الذي يعرض على قناة cbc ، وقالت الفنانة هند عبد الحليم: "والدي ووالدتي لم يكونا مستوعبين فكرة عدم تواجدي في المنزل بعد زواجي، ولما أتجوزت كنت بزورهم في البيت، ولما أمشى بابا كان بيقولي أنتي رايحة فين".



هند عبد الحليم

أضافت، هند عبد الحليم "قبل الزواج أبلغت والدتي بوجود شخص يحبني و يرغب في الزواج مني، ولم اتحدث مع والدي مباشرة لأني بتكسف، ووالدتي هي من أخبرت والدي".

تابعت هند عبد الحليم: "فرحي كان في مكان مفتوح، وكان العدد محدود؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وناس كتير زعلت مني بسبب عدم تواجدها في الفرح".

وقال أحمد عبد الحليم والد هند عبد الحليم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق: "أمنية أي أب هو زواج ابنته، ولكن بعد زواج هند؛ شعرت بمشاعر متناقضة بسبب قوة العلاقة التي تربطني بها".



هند عبد الحليم

وأضاف "إن موهبة هند لم تكن ظاهرة له بسبب سفره الكثير، وكانت الموهبة ظاهرة لوالدتها أكثر، وكشف عن أنها كانت في صغرها، أثناء فترة عمله في الإمارات، تقلد "اللمبي" لمحمد سعد وتضحكه، وكان التقليد بالنسبة له كوميديا لا موهبة لكى تكبر وتصبح فنانة".

وقالت هند عبد الحليم: إنها التحقت بكلية الإعلام وظلت تدرس فيها لمدة عامين وبعدها قررت وقف الدراسة في المجال وبعدما شعرت أسرتها بأنها محبطة ووافقوا على رغبتها في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد تواصل والدها مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.



هند عبد الحليم

وتحدثت عن علاقتها بكرة القدم، قائلة:" "خلاص علاقتي بالكرة انتهت من ساعة ما بقت دموية وأنا مبقتش أتابع مباريات ولكني زملكاوية وبزعل طبعا لما بيبقى فيه خسارة لو ما كنتش زملكاوية بابا كان ممكن يتضايق بس مش هيعملي حاجة، طبعا اللي كانت حتطردني من البيت مامي".