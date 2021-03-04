شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تسترجع ذكريات والدها الراحل بفيديو يشيد فيه "بجدعنة" ليلى علوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإعلامية مها الصغير، عن فيديو لوالدها مصفف الشعر العالمى وخبير التجميل الراحل محمد الصغير، وهويثنى على النجمة ليلى علوى، مؤكدا أنها "جدعة جدا" وأنهما يتشابهان كثيرا خاصة مسئوليتها تجاه أهلها والمحيطين بها.

وقال الصغير، فى الفيديوالتى نشرته ابنته مها، عبر ستورى حسابها على انستجرام، الذى دار فى شكل حوار مصور: "أكتر حاجة بحبها فى ليلى جدعنتها، ليلى جدعة جدا وأوقات كتيربحس إنها شبهى فى مسئوليتنا، يعنى هى عندها مسئوليات تجاه الناس اللى حواليها وتجاه أهلها، ودى حاجة لذيذة جدا فى ليلى وبحبها فيها، وعشان كده فى بينا لقاء فكرى وحب مختلف عن كل حاجة".



محمد الصغير

وأضاف الصغير: "العلاقة بينى وبينها هى علاقة حب، مقدرش أقول أختى، بنتى، صديقتى، وبستريح جدا لما بتكلم معاها، يعنى صداقة خاصة جدا، وياريت الناس تفهم الصداقة دى وتبقى موجودة عند ناس كتير".



خبير التجميل محمد الصغير

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، يوم 29 يناير الماضى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد - 19".



مصفف الشعر الراحل محمد الصغير

وأعربت الإعلامية مها الصغير، عن حزنها الشديد لوفاة والدها، مؤكدة أن الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمض فيها عينه للمرة الأخيرة، قائلة فى وقت سابق: "وكأن يا روحى ونور عينى الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة".