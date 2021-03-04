كواليس تصوير أحدث أغاني روبي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بين الممشى السياحي في مدينة بورسعيد، وبعض شوارع مدينة بور فؤاد، قامت الفنانة روبي أمس بتصوير كليب ثاني أغاني ألبومها "حتة تانية"، وتولى إخراجه المخرج مصطفى عامر

وشهدت كواليس تصوير الأغنية استعدادا لطرحها، مشاورات بهدف تعديل اسمها من "عادي براحتك"، إلى "أنا لو زعلانة" ليناسب طابعها الدرامي، وهي من كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم

وتعد "أنا لو زعلانة" الأغنية الثانية التي تقوم روبي بتصويرها بعد "حتة تانية" التي تحمل اسم الألبوم، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما

ويضم ألبوم روبي أغاني "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو.