في ذكرى ميلاده.. هل تزوج الموسيقار محمد الموجي من الفنانة وداد حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تتداول عدد من المواقع والصفحات على نطاق واسع، معلومة تفيد بزواج الموسيقار الكبير محمد الموجي من النجمة وداد حمدي.

"معلومة غير صحيحة".. هكذا علقت دكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الكبير في تصريح خاص لمصراوي، وأكدت أن هذه الشائعة التي يتم تداولها غير صحيحة ومزعجة.

وأوضحت أن هذه الشائعة منتشرة بشكل كبير، حتى أن بعض المواقع تذكرها باستمرار، ورغم نفي أسرة "الموجي" مرارا وتكرارا إلا أنها مازالت منتشرة.

وتابعت: "لا أعلم مصدر الشائعة ومن أطلقها من الأساس، وأتمني أن يعلم الجميع حقيقة الأمر".

الموسيقار محمد الموجي من مواليد 4 مارس 1923، يعتبر من أهم الملحنين في تاريخ الأغنية العربية، ومن أبرز أعماله (للصبر حدود، قارئة الفنجان، رسالة من تحت الماء، يا مالكا قلبي، غالي عليا، أنا قلبي إليك ميال، ياما القمر ع الباب، رمش عينه، شباكنا ستايره حرير، يهديك يرضيك) وغيرها من الأعمال.