شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى فى أحدث ظهور من كواليس مسلسل "ضل راجل" مع رنا رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة نرمين الفقي، جمهورها صورمن كواليس أعمالها الفنية وأحدث أخبارها بشكل مستمر، ومؤخراً نشرت صورة من كواليس مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، المقررعرضه في شهر رمضان المقبل 2021، حيث ظهرت نرمين الفقى فى صورتها الجديدة على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، بصحبة الفنانة الشابة رنا رئيس.



نرمين الفقى على انستجرام

وفى وقت سابق، شاركت نرمين الفقى صورة لها برفقة الفنانة إنعام سالوسة من كواليس مسلسل "ضل راجل"، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام أيضاً، حيث علقت وقتها على الصورة وكتبت "مع الفنانة القديرة والأم والموهبة التلقائية الأستاذة أنعام سالوسة والبنوتة القمر جودي".



نرمين الفقى فى ضل راجل

وكانت نرمين الفقى، قد نشرت فى وقت سابق صور أخرى مع نجوم العمل، وكتبت فى تعليقها عليها: "يا رب التوفيق والنجاح من عندك يا رب مع الأخ والصديق المحترم ياسر جلال، والمخرج المحترم أحمد صالح وتأليف الخلوق أحمد عبد الفتاح، مع مجموعة كبيرة من النجوم، إن شاء الله رمضان 2021 إن شاء الله نكون عند حسن الظن، مسلسل"ضل راجل".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى هو مشاركتها بمسلسل "لؤلؤ"، من بطولة النجمة مى عمر، حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه، مثلما ظهر فى نسب المشاهدة وتصدر التريندات بصورة كبيرة على مدار فترة عرضه.