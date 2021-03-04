شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى صورة مع رحاب الجمل من كواليس تصوير مسلسل "شقة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة روبى تصوير مشاهد دورها فى مسلسلها الجديد "شقة 6" التى تخوض به سباق دراما رمضان القادم 2021، حيث كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن صورة جمعتهما معاً، من كواليس تصوير العمل.



روبى مع رحاب الجمل

ونشرت رحاب الجمل، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "مسلسل شقة 6.. رمضان 2021".





وتواصل أسرة مسلسل "شقة 6"، تصوير المشاهد الداخلية لأحداث العمل داخل ديكور التصوير بأحد الإستوديوهات، وانتهى صناع العمل فعليًا من استكمال الديكورات، وقرب الانتهاء من تصوير كل المشاهد التى تتضمن حبكة درامية اجتماعية مختلفة مع جرعة مكثفة من الإثارة والرعب والتشويق.

ويشارك فى بطولة المسلسل روبى، أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.