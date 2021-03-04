شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عقل سقراط فيلم العفاريت:شبعت شهرة وفضلت الإخراج ولا أحن للتمثيل"فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عقل أحد أشهر أطفال الفن والذى قام بدور الطفل سقراط فى فيلم العفاريت كواليس أهم أعماله وذكرياته مع عمالقة الفن بعد أكثر من 30 عاما من إنتاج فيلم العفاريت، فى حوارمع تلفزيون الخليج 365.

وكشف الفنان أحمد عقل الذى ابتعد عن التمثيل منذ 24 عاما وكان أخر أعماله مسرحية وداعاً يابكوات ومسلسل حرس سلاح وهو فى سن 17 عاما كواليس أهم أعماله ومنها فيلم أفلام جحيم تحت الماء، والتحدى والعفاريت والعديد من المسلسلات الدينية التى كان يشارك فيها على مدار أكثر من 16 عاما بسبب إتقانه للغة العربية منذ صغره.

وتحدث سقراط فى فيلم العفاريت عن أسباب توقفه عن التمثيل واتجاهه للإخراج مؤكداً أنه لم يحن للعودة للتمثيل من جديد، ويحلم بالعودة للسينما كمخرج.

وقال سقراط فيلم العفاريت أنه شبع من الشهرة خلال فترة طفولته ولا يرغب فى العودة للتمثيل، مؤكدا أنه درس التمثيل والإخراج فى المعهد ولكنه فضل العمل بالإخراج عن الاستمرار فى التمثيل، ويفضل العمل وراء الكاميرا.

وأشار عقل إلى أنه أصبح أباً لثلاث بنات أكبرهم فى المرحلة الثانوية وكل منهن تمتلك موهبة فى نوع معين من الفنون ومنها الموسيقى والرسم، مؤكداً أنه لو رغبت أى من بناته فى العمل بالتمثيل لن يمنعها.

وأكد سقراط فيلم العفاريت أن بناته لم يكن يستوعبن حين يشاهدن أعماله فى التلفزيون أن هذا الطفل الذى يرونه هو والدهن لفترة طويلة وحتى بدأن يدركن.

وكان عقل من أشهر أطفال الفن وشارك فى عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات لموهبته الكبيرة وإتقانه للعمل سواء بالعامية أو بالعربية الفصحى.