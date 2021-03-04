حوار | صالح عبدالنبي: وادي الجن مش رُعب وأُفضل الكوميدي وفريق عمل "اللعبة" رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - ياسمين الشرقاوي:

يعيش الفنان الشاب صالح عبدالنبي بطل كليبات المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حالة من النشاط الفني هذه الفترة، إذ يُعرض له مسلسلي "وادي الجن" و"اللعبة"، على عدد من المنصات الإلكترونية.

"الخليج 365"، تواصل مع "عبدالنبي" للحديث عن كواليس مشاركته في "وادي الجن" و"اللعبة"، والأعمال الجديدة التي تعاقد عليه ومصير مسلسله "شارع 9" الذي لم يظهر للنور بعد.. وإلى نص الحوار:

- في البداية حدثني عن مسلسل "وادي الجن" وأحداث العمل؟

مسلسل وادي الجن مختلف ولكنه لا يصنف مسلسل رُعب، وتدور أحداثه حول نوعين من الناس، نوع طبيعي جدا وهم البشر ونوع آخر وهم الأشخاص الموجودين تحت الأرض: "اللي ماتوا من مئات السنين وبيجي حد يحييهم".

- ما الذي حمسك للمشاركة في المسلسل؟

العمل جديد ومختلف في كل شيء وأيضًا الملابس والشكل، وكنت متحمس جدا للتصوير الذي استغرق وقت كثير: "أكتر عمل تعبني في حياتي".

- اعتدت على الظهور كشاب وسيم، هل أخافك الظهور كشاب شرير بهيئة مختلفة؟

لا.. لم أخف وعلى العكس تمامًا أحب التغيير دائما ولا أفضل أن أظهر كشاب وسيم في أغلب الأعمال: " لما عملنا بروفة على الدقن اتعودت عليها والمعجبين لسه بيتقبلوني شرير ولا وسيم بيتقبلوني الحمد الله".

- هل واجهت صعوبة في التحدث باللغة العربية؟

خضعنا للعديد من البروفات ورافقنا مصحح لغوي، وشقيقتي ساعدتني كثيرًا: "أختي مدرسة لغة عربية، كان فيه صعوبة في الأول شوية و لكن بعد ما اتمرنت وحفظت بقت كل حاجة سهلة".

-المسلسل يجمع العديد من الجنسيات فكيف كانت أجواء العمل؟

أغلب الجنسيات في المسلسل مصريين، ولكن هناك سعوديين وعراقيين، والحقيقة الأجواء كانت ممتعة "الناس دي فضلت أشوفها سنة تقريبًا وبقينا زي عيلة كدا مع بعض والتعاون معاهم حلو جدا وهما ناس محترمة".

- من وجهة نظرك هل العرض على المنصات الإلتكرونية مفيد أم لا؟

عرض الأعمال على المنصات مفيد لأنه يتيح الفرصة للكثيرين في الظهور ولكن بالنسبة للشهرة فأنا أرى أن الشهرة تتحقق من خلال التليفزيون بنسبة أكبر: " في ناس كتير جدا الأبلكيشن مبتنزلش عندهم مثلا عندي صحابي في دبي مبينزلش عندهم، وفي ناس مبتحبش تتابع عمل ما من خلال الموبايل".

- هل واجهت صعوبة في تقديم شخصية لبنانية؟

لا أواجه صعوبة في تجسيد دور لبنانية، الصعوبة تكمن في التحدث بالمصري طيلة الوقت لكن عندما يعرض عليا شخصية باللهجة اللبنانية احتاج يوم واحد فقط كي استجمع مفردات اللهجة واتذكرها: "بحتاج يوم مع نفسي كدا أراجع فيه لأن فيه كلام ببقى ناسيه، فبحتاج يوم عشان أظبط الكلام ويبقى صح".

- ما هي نوعية الأعمال التي تحب تقديمها؟

أحب الكوميدي والأكشن، لكن أجد نفسي في الكوميديا لذلك عندما ألعب شخصية جديدة أحاول أن أضفي عليها الطابع الكوميدي "بالطبع ليس في كل الأعمال".

- حدثني عن كواليس مسلسل "اللعبة" وكيف كانت أجواء العمل؟

كواليس اللعبة كانت من أحلى الكواليس وجميع النجوم رائعين وتحديدًا هشام ماجد وشيكو "الكرو كله محترم جدا ولما الحلقات نزلت كلهم بعتولي وقالولي الدور حلو".

- ما جديدك في الوقت الحالي؟

هناك مسلسل في رمضان ولكن لا أعرف تفاصيله في الوقت الحالي.

ما مصير مسلسل "شارع 9"؟

تعاقدت على مسلسل "شارع 9"، منذ فترة ولا أعرف متى يتم العمل عليه: "تقريبًا بتواجهم مشاكل لسة مش عارف هيعملوه إمتى".