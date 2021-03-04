الشرنوبي عن يسرا: "أول ما وقفت قدام كاميرا..كانت في ضهري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد الشرنوبي على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة يسرا والفنان أمير كرارة .

وكتب الشرنوبي عبر حسابه على إنستجرام: "تشرفت بوجودي مع نجوم كبار بحبهم جدًا.. النجمة الكبيرة يسرا ..اللي أول ما وقفت قدام كاميرا، كانت واقفة في ضهري ما بتسبنيش أغلط واشتغلنا مع بعض كتير في خلال الـ13 سنة دول، وكنت كل مرة بتعلم منها حاجات أكتر".

وأضاف : "حبيبي النجم أمير كرارة اللي مهما كبر وحقق نجاحات وكسر الدنيا بأعماله، بيفضل زي ما هو وما بيتغيرش.. عاوز أشكركم على السهرة الحلوة دي".

وحل الشرنوبي ضيفًا بصحبة النجمة الكبيرة يسرا ببرنامج "سهرانين" الذي يذاع على قناة ON، ويقدمه الفنان أمير كرارة.

وشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.