رامي عادل إمام يكشف حقيقة تدهور صحة والده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمتلك زعيم الكوميديا عادل إمام قاعدة جماهيرية عريضة، ولذا يحرص عشاقه على متابعه أخباره ومشاهدة أعماله باستمرار.

و خلال الساعات القليلة الماضية تسرب القلق إلى جمهور الزعيم، بعد انتشار أخبار حول تدهور حالته الصحية، ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

ونفى الإعلامي المصري شريف عامر كل هذه الأخبار عبر برنامجه "يحدث في مصر" والذي يعرض على قناة mbc مصر.



وقال عامر إنه أجرى محادثة هاتفية مع المخرج رامي إمام نجل الزعيم بهدف الاطمئنان على صحة والده، وأخبره رامي بأنه بخير، ويلعب مع أحفاده وليس صحيحا ما تردد حول تراجع حالته الصحية ونقله للمستشفى.





عادل إمام من مواليد 17 مايو/ أيار 1940، ويعد أشهر نجوم العالم العربي، ونجح في استثمار موهبته الاستثنائية في تقديم أعمال تمتزج بالرومانسية والكوميديا والسياسة مثل "حب في الزنزانة، طيور الظلام، النوم في العسل، الإرهاب والكباب، المنسي".

وقدم عبر شاشة التليفزيون العديد من الأعمال الدرامية المهمة مثل "فرقة ناجي عطالله، صاحب السعادة، عفاريت عدلي علام، دموع في عيون وقحة".

ونال العديد من الجوائز والتكريمات عبر مسيرته الفنية الطويلة والتي كان آخرها تكريم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى عام 2017.