فلويد والانتخابات.. أمريكا "تلملم" ديمقراطيتها بالقانون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إصلاح الانتخابات، بغرض إصلاح عملية التصويت ومكافحة الفساد.

وبحسب مسودة القانون، الذي يطلق عليه "من أجل الشعب"، فإن "إجراءات التصويت سيتم تحديثها وإلزام الولايات بإحالة مهمة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للجان مستقلة".

ووافق مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على مشروع القانون بتأييد 220 نائبا، واعتراض 210 في تصويت تم على أساس حزبي بشكل كبير.

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، حثت الكونجرس على تمرير مشروع قانون إصلاح الانتخابات، الذي يعتبر الديمقراطيون أن الهدف منه إصلاح التصويت ومكافحة الفساد بالانتخابات الأمريكية.

وقالت نانسي بيلوسي عبر "تويتر": "وضع مؤسسونا التوقعات بأن حكومتنا ستعمل من أجل الشعب - وليس للمصالح الخاصة.. التلاعب في الدوائر الانتخابية مستمر، وقمع الناخبين، ويجب على الكونجرس إعادة السلطة في أيدي الناس من خلال تمرير قانون (من أجل الشعب)".

كما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون شاملا لإصلاح الشرطة، بعد أكثر من 9 أشهر على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

ووافقت أغلبية في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع القانون، حيث صوت 220 نائبا لصالحه مقابل 212 ضده.

وينص مشروع القانون الذي يحمل اسم "فلويد" على أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن توفر حوافز لحظر ممارسات الضغط على أعناق المشتبه بهم أثناء عمليات الشرطة.

وتوفي فلويد في مايو/أيار من العام الماضي بعد أن جثا شرطي في مينيابوليس بركبته على عنقه وهو ملقى على الأرض لمدة تسع دقائق تقريبا.

وسيحال مشروع القانون، الذي يحظى بتأييد الرئيس جو بايدن، إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.