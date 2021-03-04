تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 4 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 4 مارس 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري،خلال تعاملات السوق المصرفي، اليوم الخميس، أمام الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما ارتفع أمام الدولار، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

صعود اليورو

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقابل نحو18.81 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، اليوم الخميس، إلى نحو 18.86 جنيها للشراء و19.04 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 18.92 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك الإسكان والتعمير.

فيما جاء أقل سعر لشراء اليورو عند 18.81 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية، وأقل سعر لبيع اليورو عند 19.01 جنيه، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.81 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 15.623 جنيه للشراء، و 15.720 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.639 جنيه للشراء، و 15.736 جنيه للبيع، أمس.

وزاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.82 جنيه للشراء، و 21.96 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.75 جنيه للشراء، و21.89 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 4.165 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع، مقابل 4.169 جنيه للشراء، ونحو 4.195 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.253 جنيه للشراء، و4.280 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.284 جنيه للبيع.

بينما ارتفع الدينار الكويتي، إلى نحو 51.59 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.56 جنيه للشراء، ونحو 52.02 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.