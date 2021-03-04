ترشيح أغنية "الشيطان" لمسابقة يوروفيجن يثير ضجة في قبرص

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"الخليج 365" من بيروت: تعرضت قبرص لضغوط كبيرة للانسحاب من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، بسبب اختيارها لأغنية "الشيطان"، بعد أن هدد متصل مجهول "بإحراق" محطة إذاعة سي واي بي سي الوطنية ( CYBC).

وانتقدت جمعية لمعلمي الدين المسيحي الأغنية التي من المفترض أن تشارك بها قبرص في المسابقة. حيث من المقرر أن تمثل المغنية اليونانية إيلينا تساغرينو الدولة الجزرية في روتردام في أيار بأغنية البوب ​​الراقصة "إل ديابلو". ولمع نجم تساغرينو في 2009، حيث وصلت إلى الدور قبل النهائي في "Greece's Got Talent"، وهي في الرابعة عشرة من عمرها فقط.

وتعرضت الأغنية "إلديابلو" (التي تعني بالإسبانية "الشيطان")، لانتقادات بسبب عنوانها وكلماتها منذ إطلاقها يوم الأربعاء في جزيرة قبرص، حيث غالبية السكان من المسيحيين الأرثوذكس المتدينين.

ووفقًا للموقع الرسمي للمسابقة، فإن الأغنية "تدور حول الوقوع في حب شخص سيء مثل إل ديابلو (أي الشيطان باللغة الإسبانية)".

ويتضمن الإدخال المثير للجدل سطورًا، مثل "الليلة سنحترق في حفلة، إنها الجنة معك في الجحيم" و "لقد أعطيت قلبي لإل ديابلو... لأنه أخبرني أنني ملاكه".

وأصدر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية في قبرص بيانًا شديد اللهجة يوم الثلاثاء أعرب فيه عن "خلافه الشديد وإحباطه" من موقف هيئة الإذاعة الوطنية القبرصية (CyBC) بشأن اختيار الأغنية.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية إن الأغنية "فضلت السخرية العالمية من خلال الدعوة إلى استسلامنا للشيطان والترويج لعبادته"، مُشيدة بـ "الخضوع الجبري للبشر لسلطة الشيطان".

وفي بيان صادر عن علامتها التجارية Panik Records، قالت تساغرينو لشبكة CNN: "من الواضح أن أغنية El Diablo هي أغنية مجازية! إنها قصة امرأة تمكنت من الخروج من علاقة سامة وترسل رسالة قوة إلى الجمهور، الموسيقى توحدنا جميعاً، لا تفرقنا!".

وقالت إنها والمتعاونين معها "لا يزالون ملتزمين بهدفنا؛ تمثيل قبرص بشكل جدير في مسابقة الموسيقى".

وقال أندرياس فرانجوس، رئيس هيئة الإذاعة الوطنية القبرصية، للصحفيين المحليين، إن الهيئة ليس لديها خطط لسحب "الديابلو" من المنافسة.

ورفضت الكنيسة "التفسير المجازي" لهيئة الإذاعة القبرصية، ووصفت الكلمات بأنها "استفزازية وغير مقبولة" و"تتعارض تمامًا مع قيم شعبنا".

وقالت إن "آلاف" المواطنين اتصلوا بها للتعبير عن استيائهم من اختيار الأغنية".

ودعت الكنيسة "الحكومة التي تعين مجلس إدارة الإذاعة الوطنية القبرصية إلى إلغاء اختيار هذه الأغنية واستبدالها بأخرى أخرى تعبر عن تاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا ومطالباتنا".

ووصلت القضية إلى أعلى مستويات السياسة القبرصية.

وقال فيكتوراس بابادوبولوس، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان: "نحن نحترم آراء المجمع المقدس أو آراء أولئك الذين يختلفون مع عنوان الأغنية التي ستمثل قبرص في مسابقة يوروفيجن هذا العام".

وتابع البيان: "ومع ذلك، في الوقت نفسه، تحترم الحكومة تمامًا الحرية الفكرية والفنية الإبداعية التي لا يمكن إساءة تفسيرها أو تقييدها بسبب عنوان الأغنية، ولا ينبغي إسناد الأبعاد غير الضرورية".

وتعد مسابقة يوروفيجن للأغاني، التي تجري منذ 1956، أقدم مسابقة موسيقية تلفزيونية في العالم، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.