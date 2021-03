نتفليكس تسهم في إنتعاش مبيعات الكتب التي إستوحت منها أعمالها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: في Netflix، وقع أغلبنا في حُبّ قصص مثل: "مناورة الملكة" "بريدجرتون" و"لوبين" و"شارع فاير فلاي" من خلال الكتب التي استُوحيت منها هذه المسلسلات الشهيرة. وأدى ذلك الى خلق جماهير جديدة من القرّاء عبر القوائم التي تضمّ أفضل الكتب مبيعًا، ونوادي القراءة وغيرها.

وفي الحقيقة، فإن نصف أفضل عشرة كتب مبيعًا، وعلى رأسها "بريدجرتون"، في قائمة "نيويورك تايمز" لهذا الشهر مرتبطة بمسلسلات Netflix، ولم تكن هي الوحيدة التي تشهد نهضة أدبية.

ففي الوقت الذي أصبح فيه "بريدجرتون" أضخم مسلسل على Netflix، ازدادت شُهرة روايات Bridgerton للكاتبة "جوليا كوين". وفي مرحلة ما، أصبحت خمسة كتب من السلسلة في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في "نيويورك تايمز"، فقد استمر كتاب The Duke and I في تصدّر القائمة لأربعة أسابيع.

ظهرت رواية Firefly Lane للكاتبة "كريستين هانا" أول مرة في قائمة أفضل عشرة كتب مبيعًا قبل شهر من إطلاق المسلسل، نتيجة لتزايد اهتمام الجماهير به. وتصدّر الكتاب القائمة بعد ثلاثة أيام فقط من عرض المسلسل على Netflix، وبعد ثلاثة عشر عامًا من نشر الرواية.

بعد ثلاثة أسابيع من عرض مسلسل Netflix المحدود، ظهرت رواية The Queen’s Gambit للكاتب "والتر تافيس" أول مرة في القائمة منذ نشرها قبل سبعة وثلاثين عامًا، وظلّت في قائمة أفضل عشرة كتب مبيعًا لمدّة أحد عشر أسبوعًا.

بعد عرض "لوبين"، بدأ الكتاب الأصلي (تمّ تأليفه في عام 1907!) للكاتب "موريس لوبلانك" يشتهر في دول عدّة مثل: إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا، ووصلت قيمة مبيعات خمسة عشر يومًا فقط إلى ما يُساوي قيمة مبيعات سنة كاملة. وبعد عرضه بعشرة أيام، صُنّف الكتاب ضمن أفضل خمسة كتب مبيعًا في "أمازون" و"فناك".

إذن، ما هي الكتب التي يُمكن أن تعود لتُصبح من بين أفضل الكتب مبيعًا؟

فيما يلي بعض الأعمال المقتبَسة الجديرة بالذكر والتي ستُعرَض قريبًا على Netflix:

"موكسي" للكاتبة "جينيفر ماتيو"، سيُعرَض لأول مرة في 3 مارس

YES DAY للكاتبة "إيمي كراوز روزينثل"، سيُعرَض لأول مرة في 12 مارس

"الظلال والعظام" للكاتبة "لي باردوغو"، سيُعرَض لأول مرة في 23 أبريل

"أشياء سمعناها ورأيناها" المستوحى من All Things Cease to Appear للكاتبة "إليزابيث برونديج"، سيُعرَض لأول مرة في 30 أبريل

"امرأة في النافذة" للكاتب "إيه جيه فين"، سيُعرَض قريبًا

"لوبين" الجزء الثاني للكاتب "موريس لوبلانك" ، سيُعرَض في هذا الصيف

ثلاثية Fear Street للكاتب "آر إل ستاين"، ستُعرَض قريبًا في الصيف القادم

"الرسالة الأخيرة من حبيبك" للكاتبة "جوجو مويز"، سيُعرَض قريبًا

The Kissing Booth 3 للكاتبة "بيث ريكلز"، سيُعرَض قريبًا

الموسم الثالث من YOU للكاتبة "كارولاين كيبنيس"، سيُعرَض قريبًا

الموسم الثالث من Virgin River للكاتبة "روبين كار"، سيُعرَض قريبًا

الموسم الثاني من Sweet Magnolias للكاتبة "شيريل وودرز"، سيُعرَض قريبًا

Concrete Cowboy المستوحى من Ghetto Cowboy للكاتب "غريغوري نيري"، سيُعرَض قريبًا

Nightbooks للكاتب "جيه إيه وايت"، سيُعرَض قريبًا

Maid للكاتبة "ستيفاني لاند"، سيُعرَض قريبًا