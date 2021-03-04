"عهد الحب" جديد راشد الماجد

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان راشد الماجد، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عهد الحب"، من كلمات الشاعرة الإماراتية خيال، ألحان فايز السعيد، توزيع محمد صالح، ومكساج جاسم محمد.

ويقول مطلعها:

كلّ عام وعيد حبّك لي يعود

واشعل احساسي لك شموع الغلا

وقلبي المغرم يجدد لك عهود

عهد حب .. وعهد إخلاص وْولا

الغلا لك سيّدي فاق الحدود

مثل ما فقت بوصوفك ع الملا

فقت حب وفقت طيب وفقت جود

والمحبه .. أمّا لك .. والاّ فَلا

أما المنتج المنفذ لهذا العمل فهو شركة الخوار للإنتاج الفني وبإشراف عام للشاعر علي الخوار، فيما قام بالمتابعة والتنسيق وتصميم وتنفيذ الفيديو آرت علاء فياض.