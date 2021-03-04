شكرا لقرائتكم خبر عن دينا تقدم بطولة إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" بعد تعافيها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الفنانة الاستعراضية دينا، في حالة نقاهه بعد تعافيها من فيروس كورونا، التي أصيب به خلال الفترة المقبلة، والتي ظلت تعانى منه أكثر من 20 يوماً حسب قولها في مقطع الفيديو الذى بثته عبر حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا .

وتقدم الفنانة دينا، إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب" الذى سيعرض على قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة في 5 حلقات منفصلة، حيث يعتمد المسلسل على عدة حكايات وكل حكاية بمؤلف ومخرج مختلفين، حكاية الفنانة دينا هي من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولتها كل من أحمد صيام، وياسر على ماهر، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من انتاج سينرجى .



دينا

دينا قدمت أخر أعمالها مسلسل "بت القبائل" مع الفنانة حنان مطاوع، وعرض الفترة الماضية على قناة الحياة، والمسلسل شارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شاذلى فرح، إخراج حسنى صالح.