شكرا لقرائتكم خبر عن تغير اسم فيلم "ماما وزيرة" لـ "ماما معالى" وبشرى بطلة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "ماما وزيرة" تغير اسم العمل لـ "ماما معالى"، وذلك بعد التعديلات في السيناريو حسب رؤية مخرج العمل أحمد نور، حيث ستقدم بطولة الفيلم النجمة بشرى بعدما اتفقت الجهة المنتجة معاها على بطولة العمل.

وكانت قد أعتذرت الفنان داليا البحيرى عن تقديم العمل، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث يتم التعديل على السيناريو حالياً الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة .

"ماما معالى" بطولة بشري، محمد جمعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال، والفنانين الشباب

وفى سياق أخر، تواصل بشري تصوير الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، الذى يقدم بطولته كل من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى .