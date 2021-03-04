فن ومشاهير

إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بعثت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا .

ونشرت إيمي صورة تجمعها به بـ"تي شيرت المنتخب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبي.. رحل وترك مكانا لن يملئه أحد.. فارحمه يا الله أضعاف السعادة التي ملئ بها حياتنا..اللهم أرحمه بقدر شوقنا له.. وأمواتنا جميعا".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا