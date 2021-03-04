إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بعثت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا .

ونشرت إيمي صورة تجمعها به بـ"تي شيرت المنتخب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أبي.. رحل وترك مكانا لن يملئه أحد.. فارحمه يا الله أضعاف السعادة التي ملئ بها حياتنا..اللهم أرحمه بقدر شوقنا له.. وأمواتنا جميعا".

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا لا ينسى من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".