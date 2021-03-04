شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "بين السما والأرض" يكشف عن شخصية هانى سلامة فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست والفنان إسلام حافظ، عن شخصية الفنان هاني سلامة، خلال أحداث، مسلسل "بين السما والأرض"، المقررعرضه في رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينجرى، حيث من المقررعرض المسلسل في 15 حلقة بالماراثون الرمضانى .

ونشر مؤلف العمل صورة لوك هاني سلامة، الذى سيجسد شخصية "الدكتور حميد سراج الدين" في المسلسل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك معلقاً: "دكتور حميد سراج الدين قريبًا"، ليكشف أن سلامة سيجسد دكتور في المسلسل المأخوذ من الفيلم القديم الذي يحمل نفس الأسم للمخرج الراحل صلاح أبو سيف.



بين السما والارض

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.