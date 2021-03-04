شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون يستعد لبدء تصوير Black Adam أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الممثل العالمى دواين جونسون بعد ما يقرب من سبع سنوات من التوقيع على لعب الشخصية Black Adam، لبدء تصوير العمل الجديد في أبريل المقبل، حيث أعلن المنتج التنفيذي حيرام جارسيا الأخبار خلال مقابلة حديثة مع ComicBook.com.

وكشف جارسيا أن التصوير سيتم في جورجيا، وبينما يبدأ التصوير في وقت متأخر عما كان متوقعًا، فإن طاقم الممثلين وطاقم العمل متحمسون للبدء، وفقا لما نشر على موقع " superherohype".

قال جارسيا: "من الواضح أنك تعرف مدى شغفنا بهذا المشروع، وهذا خاص جدا بالنسبة لنا، ليس فقط Black Adam، وكل الشخصيات التي نقدمها للعالم، وما نريد أن نفعله به، وكان من المفترض أننا كنا نبدأ التصوير في العام الماضي، ولكن بسبب تداعيات فيروس كورونا، توقف العمل على الفيلم الجديد، لكننا سعداء لأننا قادرون على التوقف وإعادة التجميع، والآن سنبدأ، وبحلول أبريل، سنبدأ التصوير ونسير على الطريق الصحيح لإعادة هذا الشيء إلى الوطن".

ويشارك داوين جونسون في فيلم " Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للإبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ 40 عاماً، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليرحب بها بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

ويقدم داوين جونسون شخصية "بلاك آدم"، من وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN،و هو القائد النارى لـ JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.