أحمد حلاوة يكشف لمصراوي كواليس أعماله في رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان أحمد حلاوة في دراما رمضان المقبل بـ 3 أعمال درامية هم "الإختيار 2" و"ضل راجل" و"النمر".

وقال حلاوة في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه يواصل حاليا تصوير دوره بمسلسل "النمر" بمدينة الإنتاج الإعلامي، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في التصوير نظرا لبرودة الجو وعدم استقرار الطقس.

وأوضح أنه يجسد بـ"النمر" شخصية (الحاوي)، وهو واحد من الأربعة الكبار في أحد الشوارع وهم (محمد رياض وبيومي فؤاد ونرمين الفقي)، وتحدث بينهم صراعات في إطار من الإثارة والأكشن.

وأوضح، أنه يجسد بمسلسل "ضل راجل" شخصية (سلطان) وهو خال وحما الفنان ياسر جلال ، ورجل على المعاش ويجمع بين زوجتين.

وأضاف حلاوة، أنه يشارك أيضا بمسلسل "الإختيار 2" من خلال دور صديق عائلة الفنان الراحل هادي الجيار الذي يقدم دور والد الفنان أحمد مكي .

مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، والعمل هو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان 2020 وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

بينما مسلسل "ضل راجل" بطولة: ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

فيما مسلسل "النمر" بطولة: محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.