شكرا لقرائتكم خبر عن "Malcolm & Marie" بمزانية 2.5 مليون دولار وNetflix تشتريه بـ 30 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع hollywoodreporter أن ميزانية فيلم "Malcolm & Marie"2.5 مليون دولار، في حين تم بيعه، لشبكة Netflix، مقابل 30 مليون دولار، والفيلم من المقررطرحه الجمعة المقبلة وهو بطولة زيندايا وجون ديفيد واشنطن، وقد تألق النجمان في مشاهد رومانسية خلال المقطع الدعائي للفيلم، وفقا لما ذكره موقع " variety".

وفيلم "Malcolm & Marie" بطولة واشنطن الذي يلعب دور مخرج سينمائي وزيندايا في دور صديقته، وقد سلط المقطع التشويقي على محادثات النجمين فيما يتعلق بعلاقاتهما السابقة، ومن المقرر عرض الفيلم في 5 فبراير المقبل.

واستحوذت شبكة Netflix على فيلم Malcolm & Marie مقابل 30 مليون دولار، وكان الفيلم من أوائل الأفلام التي تمت كتابتها وتصويرها أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اتخذ فريق الإنتاج احتياطات كبيرة لحماية طاقم العمل من "كوفيد 19".

ويمكن اعتبار "Marie & Malcolm" أول فيلم روائي يتم إنتاجه خلال مرحلة الحجر الصحي، وتم تصوير الفيلم بين 17 يونيو والثاني من يوليو 2019 في Caterpillar House.

يذكرأن طاقم العمل الفيلم التزم بارتداء الأقنعة والإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي خلال تفشي فيروس كورونا أثناء تصوير الفيلم، بالإضافة إلى الإقامة في مساكن منفصلة، لحماية أنفسهم من الفيروس التاجي الذي انتشر في العديد من بلدان العالم.