شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ينضم لأبطال الجزء الثانى من المسلسل الإماراتى"المنصة"إخراج ياسر سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان سيد رجب، في بطولة الجزء الثاني من المسلسل الإماراتي "المنصة"، عقب نجاح الجزء الأول، حيث يظهر سيد رجب بدور صغير خلال الأحداث حسبما أكد لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أنه سيشارك بشكل كبيرفى أحداث الجزء الثالث من العمل .

الجزء الثانى من مسلسل "المنصة" يضم أبطالاً جدد إلى جانب أبطال الجزء الأول، حيث أنضم كل من النجم السوري باسم ياخور، أويس مخللاتي ، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، أسامة حلال، مؤيد الخراط، الإماراتي مد ردبان، والتونسية صابرينا.

العمل شارك بموسمه الأول النجوم: مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمي، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادي، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادي الصفدي، خالد السيد، علاء الزعبي، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلي.

يحمل الجزء الثاني في أحداثه الكثير من التشويق، لحكاية لفتت الرأي العام، تخصّ شقيقين يحصلان على معلومات سرية، يحاول أحدهما الاحتفاظ بها لنشرها على منصته الرقمية الشهيرة، فيدخل صراعات يدفع فيها الكثير من الأثمان، هو وعائلته المفككة أصلاً، وشقيقه وكل من يحيط بهم، يذكر أن مسلسل "المنصة" من إخراج المخرج المصري ياسر سامي وكتابة الكاتب السوري هوزان عكو.

يشار إلى أن سيد رجب، يشارك في بطولة مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، المقررعرضه على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى .