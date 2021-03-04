صور| أشرف عبد الباقي يكشف كواليس عرض "مهراجا هندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن صور من كواليس عرض "مهراجا هندي" وهي إحدى عروض سيت كوم المسرحي "اللوكاندة".

ونشر عبد الباقي، صورا من الكواليس عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صور حصرية من سيت كوم اللوكاندة حلقة (مهراجا هندي) يوم الجمعة الساعة 8 م على شاشة dmc".

مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، حمدي المرغني، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، وأحمد فرج ، ونورهان منصور، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد.