شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إسلام حافظ ينضم رسميا لأسرة فيلم "آل هارون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، ضم المزيد من النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد، حيث انضم الفنان الشاب إسلام حافظ، إلى أسرة الفيلم، الذي يخرجه معتز حسام، ومن تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا.

ومن أعمال الفنان إسلام حافظ السابقة، "حق ميت"، و"كلبش"، بالإضافة إلى تجسيد دور إرهابي تكفيري في مسلسل "الاختيار".

وأكد مصدر من فريق الانتاج، أن إسلام حافظ، قد أنهي التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الساعات المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنه، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي حمدي هيكل وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.