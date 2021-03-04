أول تعليق من نجل ليلى الإسكندرانية بعد رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء الثلاثاء، الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد صراع مع المرض.

وفي أول تعليق لنجلها الماكيير علاء التونسي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كتب: "شكر الله سعيكم جميعا، وتقبل الله دعائكم ولا أراكم الله مكروها في من تحبون".

وتابع: "نسأل الله عز وجل أن يتغمد أمي بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

يذكر أن الفنانة ليلى الإسكندرانية شاركت في عدد كبير من الأعمال أبرزها "غبي منه فيه"، "المنسي"، "الناظر"، "ميدو مشاكل"، "دموع في عيون وقحة"، "محمد حسين"، "لهفة" وغيرها من الأعمال.