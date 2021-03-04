ميرهان حسين بإطلالة جذابة ورحمة حسن بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد عيد

شارك الفنان أحمد عيد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "إختراق 2".

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال ونظارة شمسية.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت إعجاب جمهورها.

ندى موسى

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بنيو لوك جديد معتمدة على الشعر الكيرلي.

رحمة حسن

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بدون مكياج.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، رفقة الفنانة إيمان العاصي.

محمد عدوية

شارك الفنان محمد عدوية جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة معتمدة على ميكاج هادئ أبرز جمال ملامحها.

جيهان خليل

الفنانة جيهان خليل نشرت صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية.