شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عامر: كلمت رامى إمام للاطمئنان على صحة "الزعيم" وأكد أنه بيلعب مع أحفاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي شريف عامر، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع المخرج رامي إمام، للاطمئنان على صحة والده الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، بعد انتشار شائعة مرضه ووضعه على جهاز تنفس صناعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول بعض الصفحات الخبر غير الصحيح.

وأضاف، خلال برنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر:" "اتصلت على رامي إمام وأطمنت عليه وعلى صحة الزعيم، والحمد لله هو بخير وصحته كويسة، وكمان هو قاعد بيلعب مع أحفاده، ومفيش أي حاجة من الكلام اللي جرى تداوله".

وقال: "بحب أطمن كل محبي ومتابعي الزعيم، وبقولهم أطمنوا هو بخير والكلام اللي انتشر غير صحيح".

وكان قال النجم محمد إمام لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لوالده النجم الكبير عادل إمام جيدة للغاية، مشيرًا إلى أن ما ينشر عن تدهور حالته الصحية غير صحيح مطلقًا، مطالبًا بتحري الدقة فيما ينشر عن والدي تحديدًا خاصة أنه رمز من رموز الفن في مصر.

وتابع إمام: والدي متواجد في منزله ويتمتع بصحة جيدة، ويمارس حياته الطبيعية بشكل ممتاز، فضلاً عن أنه يمارس الرياضة يوميًا، وأن كل ما أشيع عارٍ تمامًا من الصحة.

وكانت هناك أخبار أفادت بتدهور الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام، وأنه يعانى من تعب شديد في صدره، وهو ما نجله محمد إمام، مؤكداً أن تلك الشائعات سلبية فقط.