شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنوبى يوجه رسالة ليسرا وأمير كرارة: تشرفت بوجودى مع نجوم كبار بحبهم جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان محمد الشرنوبي رسالة إلى الفنانة يسرا والنجم أمير كرارة، وذلك بعد عرض الجزء الثانى من استضافته مع النجمة يسرا في برنامج سهرانين الذى يذاع على قناة ON، مشاركا جمهوره ومتابعيه صورا من حلقة البرنامج عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وقال الفنان محمد الشرنوبي عبر انستجرام :"تشرفت بوجودي مع نجوم كبار بحبهم جدا.. النجمة الكبيرة يسرا اللي أول ما وقفت قدام كاميرا كانت واقفه في ضهري ما بتسبنيش اغلط واشتغلنا مع بعض كتير في خلال الـ13 سنه دول وكنت كل مره بتعلم منها حاجات أكتر".

وأضاف :"حبيبي النجم أمير كراره اللي مهما كبر وحقق نجاحات وكسر الدنيا بأعماله بيفضل زي ما هو و ما بيتغيرش.. عاوز أشكركم على السهرة الحلوة دي".



الشرنوبي عبر انستجرام

وخلال استضافته في برنامج "سهرانين"، مؤخرا، قال الشرنوبي إنه يحب الأغانى الشعبي ويسمعها دائما ويحب محمود الليثي وشيبه وعبد الباسط حمودة، كما أنه ليس لديه مشكلة مع أغانى المهرجانات على العكس فأحيانا يأخذ كلامات أغانى المهرجانات ويضعها على لحن مختلف تماما عما وضعت عليه ، وبدأ الشرنوبي بالفعل في غناء أغنيتين من أغانى المهرجانات بلحن مختلف وهم " مش هروح " ، " وألعب يالا".



الشرنوبي ويسرا وأمير كرارة



الشرنوبي ويسرا



أمير كرارة والشرنوبي