شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تطرح بوستر مسلسل على ربيع "أحسن أب" للعرض فى 15 حلقة رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 البوستر الرسمي لمسلسل "أحسن أب"، الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة على ربيع، والمقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل.



تامر مرسى

مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، حيث قررت المتحدة للخدمات الإعلامية دفع الملل، والحفاظ على الإيقاع السريع للمسلسلات التليفزيونية التى باتت وجبة رئيسية للجمهور فى موسم رمضان من كل عام، من خلال تقديم هذا العام 4 مسلسلات، كل منها 15 حلقة فقط، ويقوم ببطولتها كبار نجوم الدراما التليفزيونية.



بوستر مسلسل احسن اب

كان تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح البوستر الرسمي للمسلسل وعلق على البوستر: "المتحدة بتغير مفهوم دراما رمضان.. أحسن أب.. دراما كوميدية من 15 حلقة من غير مط ولا تطويل".

وتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام أيضاً 3 مسلسلات أخرى من نوعية الـ 15 حلقة، وهى "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وتأليف انجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، و"بين السما والأرض" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل نجيب محفوظ وبطولة هانى سلامة وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل، ومسلسل "المدينة" بطولة دنيا سمير غانم وتأليف هشام جمال، وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.