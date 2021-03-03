شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة ليلى الإسكندرانية.. صاحبة أشهر إفيه بفيلم "غبي منه فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نادية العراقية وفاة الممثلة الكومبارس ليلى الإسكندرانية صاحبة افيه "الله يخرب بيتك يا إسماعيل"ـ بفيلم غبى منه فيه، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث كتبت نادية عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، "كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها".



الفنانة نادية العراقية تعلن وفاة ليلى الاسكندرانية

ووجه الماكير الشهير علاء التونسى - ابن الممثلة الراحلة نادية الاسكندرانية – الشكر لكل من عزاه في وفاة والدته وكتب على حساباته بالسوشيال ميديا: "شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم مكروها فيمن تحبون، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالاتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وآسف لعدم ردي على تليفونات أو رسائل".



علاء التونسى ابن الممثلة الكومبارس ليلى الاسكندرانية

الممثلة الكومبارس نادية الإسكندرانية شاركت في العديد من الأعمال الفنية طوال السنوات الماضية وأبرزها أفلام "طيور الظلام" و"الناظر" و"اضحك للصورة تطلع حلوة" و"عبود على الحدود" و"الناظر" و"جاءنا البيان التالى" و"غبى منه فيه" وغيرها من الأفلام، أما المسلسلات فشاركت في "عائلة ونيس" "حديث الصباح والمساء" و"عائلة الحاج متولى" و"زيزينيا" غيرها.



ليلى الاسكندرانية



المكومبارس ليلى الاسكندرانية



الكومبارس ليلى الاسكندرانية