فن ومشاهير

نادية العراقية تنعى ليلى الإسكندرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة نادية العراقية، صديقتها الفنانة ليلى الاسكندرانية، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وكتبت نادية عبر حسابها على فيسبوك: "كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة.. يا رب ارحمها".

ورحلت الفنانة ليلى الإسكندرانية عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن ليلى الإسكندرانية، شاركت في عدد من الأعمال، أبرزها (غبي منه فيه، إكس لارج، المنسي، لهفة) وغيرها من الأعمال التي ظهرت فيها بدور ثانوي، وتجسد عادة بدور المرأة الشعبية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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